『ストーンアイランドのナイロンメタルジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 11時 14分に出品され03月16日 11時 14分に終了予定です。即決価格は18,400円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●大幅なお値下げには対応しかねます。

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●取引に関して、基本的な内容が自己紹介に書いてありますので、ご確認ください。

購入の際には、内容をご了承したものとさせていただきます。



● もともと古着などが好きですので、着用感に対する主観が甘いかもしれません。

なるべくチェックしますが、素人ですので抜けもありますので、ご了承ください。



ストーンアイランドのナイロンメタルジャケットです。

サイズは3XLです。

色は黄色です。

鑑定サイトの画像にも似たようなジャケットが使用されています。

やや擦れやアタリ、ヘタリ、シワなどの着用感があり、一般的な古着の状態です。そこまで大きなダメージはなく、着用に支障のあるダメージはありません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ストーンアイランドのナイロンメタルジャケット