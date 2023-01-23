『vasic ヴァジック BOND NANO【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 09時 52分に出品され04月20日 09時 52分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 トゥモローランドでオーダーしました。

付属品はありません。

使用は数回なので、角スレはなく、目立った汚れもありません。

色は、グレー×ミントグリーンです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヴァジック

カテゴリ ファッション

レディース

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ヴァジック BOND

NANO