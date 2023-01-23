『Dior ディオール フォンホルダー 黒【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 20時 56分に出品され03月17日 20時 56分に終了予定です。即決価格は27,720円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DIOR フォンホルダー 黒



チャームのみ紛失してます。

黒なので目立った汚れは見当たりませんが、個人の主観ですので細かな小さい傷や汚れがあるかもしれません。ご理解いただける方のみ購入よろしくお願いします。



ペットなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Dior

ディオール フォンホルダー 黒