『Dior ディオール フォンホルダー 黒【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 20時 56分に出品され03月17日 20時 56分に終了予定です。即決価格は27,720円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|クリスチャンディオール
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落札価格27720円
622 入札履歴
終了
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