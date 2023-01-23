『LCD-MF321XDB IO DATA PCモニター 31.5型 中古【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 18時 09分に出品され03月13日 18時 09分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|アイオーデータ
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落札価格7800円
996 入札履歴
終了
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