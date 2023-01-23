『LCD-MF321XDB IO DATA PCモニター 31.5型 中古【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 18時 09分に出品され03月13日 18時 09分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コロナ禍のリモートワーク用として購入し、

約3年使用しました。

別のモニターに買い替えたため、出品します。

購入時は新品で30000円前後だったと思います。



液晶割れや破損はありません。

ドット抜けなども特になく、問題なく使用できます。

付属品は電源アダプターと、

HDMIケーブル1本お付けします。

購入したDELLのモニターの箱で配送予定です。



別サイトにも出品中のため、

先着となります。



「LCD-MF321XDB」は、広視野角なADSパネルを搭載した大画面31.5型のワイド液晶ディスプレイです。視野角は上下左右178°。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。また、超解像技術で低解像度の画像もクッキリ美しく描き出します。

AV機器やゲーム機との接続に便利なHDMI端子を2系統とDisplayPortも搭載しているので、幅広い機器を接続してお楽しみいただけます。



種類···モニター

インチ···31.5

モニタータイプ···PCモニター

形状···ワイド

画面種類···液晶

入力端子···HDMI 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アイオーデータ