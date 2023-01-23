『定価3.9万 ポーター ヒート PORTER リュックサック バックパック【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 13時 03分に出品され03月20日 13時 03分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在674件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 定価39,600円 ポーター ヒート PORTER HEAT リュックサック バックパック RUCKSACK 703-06303



耐久性と耐水性に優れた2種類の異なる素材を組み合わせ、無骨でスタイリッシュなデザインが魅力の「HEAT（ヒート）」シリーズです。



車のエアバッグや防弾チョッキにも使われる耐熱・耐摩擦・引裂強度に優れた66ナイロン糸で織り上げた日本製のバリスターナイロンをメイン素材にしています。

一部分に工業用資材として用いられる耐水性の高いターポリン生地を使用しています。

黒一色のワントーンでありながら、異なる質感の生地を組み合わせることでコントラストの効いたスタイリッシュなデザインに仕上げています。



バッグ本体には高密度に織り上げた厚手のナイロンテープを要所に配し、生地のたるみを防止した立体的なシルエットとハンドリングの良さを与えています。





実寸：約(縦 44×横 22×マチ 8.5)cm





使用に伴い、スレ、ヨレ、汚れ、スレ剝げ、毛羽立ち、ブランドロゴにほつれ、素材のひび割れ・剝がれ、金具に塗装剝がれ・緑青等が見受けられます。



※一部ZIP引手（付属マグライト）が欠品しています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 定価3.9万

ポーター

ヒート

PORTER

リュックサック

バックパック