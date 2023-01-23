『ロボット掃除機 水拭き 両用 お掃除ロボット 3000pa強力吸引 超薄型【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 12時 35分に出品され03月30日 12時 35分に終了予定です。即決価格は7,706円に設定されています。現在591件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー
|商品の状態:
|新品、未使用
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eufy EUFY ROBOVAC G10 HYBRID WHITE
¥ 10530
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【極美品】Panasonic MC-RSF600-W ロボット掃除機 本体
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¥ 12610
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ルンバ j715860 新品未開封 iRobot Roomba
¥ 21120
落札価格7706円
591 入札履歴
終了
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