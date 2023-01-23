『ロボット掃除機 水拭き 両用 お掃除ロボット 3000pa強力吸引 超薄型【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 12時 35分に出品され03月30日 12時 35分に終了予定です。即決価格は7,706円に設定されています。現在591件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【吸引＆水拭き&一台多役】ゴミを吸い取るだけでなく水拭き掃除もできます。電気制御水タンクにより、ゴミの吸い取りと拭き掃除が同時に行えます。ダストボックスと水タンクを頻繁に交換するの手間が減らすことが可能です。アプリで水の流れを自由に調整し、モップの濡れ具合を制御することができます。拭き掃除を行わずにゴミを吸い取るだけでも問題ありません。

【頼りになる超強い吸引力3000PA】T7ロボット掃除機は3000Paの強力なブラシレスモーターを搭載し、畳・フローリング・カーペットの奥から、細かいホコリやゴミなど、あらゆる汚れを簡単に取り除け、特にペットの毛に効果的です。更に、静音、標準、強力という3段階の吸引力があり、色々なシーンに適応しています。

【強力ブラシ＆幅広く徹底掃除】強力ローラーブラシで清掃効率を最大90％向上させ、床面を問わず、徹底的な掃除を実現できます。さらに、両側に回転式オートサイドブラシがあり、 掃除機の届く範囲を広げ、絨毯・畳・フローリングなどの汚れやゴミをキャッチします。カーペットを検知すると、自動的に強力モードに切り替えます。繊維の奥に入り込める細かいチリやハウスダストが簡単に吸い取れます。

【色々な方法で簡単制御】T7 ロボット掃除機を起動するには、以下の方法を持っています。

【リモコン制御】専用リモコンが付属し、リモコンですべての機能を実現できます。

【APP遠隔操作】Bluetooth対応可能で、アプリに接続し、ロボット掃除機の予約清掃や清掃モードを設定できます。（2.4GHzのWIFIのみ対応できます）

【Alexa音声制御】Alexa ・アシスタント対応なので、電源オン＆オフを簡単に操作でき、時間を効率的に節約できます。

【Siri音声対応】アプリ内でSiriショートカットコマンドを追加すると、Siri音声でT7を操作できるようになります。

【長時間駆動&自動充電】120分の長い駆動時間を提供します。家中どこでもシグナルの受信・送信が可能で、バッテリーの残量が15％以下になった時または掃除が完了した時、自動的に充電スタンドに戻ります。

【超薄型ボディ＆静音設計 】T7 自動掃除機は、高さが7.35cm（目安：紙幣の縦7cm）です。コンパクト且つ小型であり、ベッド・ソファの下など、手の届きにくいコーナーも効果的に掃除することができます。S38 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 新品、未使用