『【美品】Steelseries ARCTIS 7 ワイヤレス ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 05時 34分に出品され03月09日 05時 34分に終了予定です。即決価格は8,892円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Steel Seriesスティールシリーズ

Arctis 7 Wireless アークティス 7 ワイヤレス

ブラック



◯状態

使用感の少ない美品となっております。

あくまでも中古品となっておりますので画像をご覧になってご判断下さいませ。



◯付属品

全て揃っております。



早い物勝ちとなりますのでよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: スティールシリーズ