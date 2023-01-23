『NikeAirJordan3 FireRedナイキジョーダン3 ファイヤーレッド【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 06時 16分に出品され03月30日 06時 16分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在277件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nike Air Jordan 3 Retro OG

"Fire Red" (2022)

ナイキ エアジョーダン3 レトロ OG

"ファイヤーレッド" (2022)



サイズ：28.5cm

状態：10回ほど着用、黒タグあり、冊子あり

SNKRSにて購入



汚れているように見えますがビンテージ加工をしていますので、ご理解いただける方のみ購入お願いいたします。

ミッドソール、ヒールはリキッド（THE NETWORK BUSINESS CUSTOM LIQUID MULTI）にて塗装、シューレースもビンテージ調に変更しています。

アウトソールはシューグーにて加工していますので実際のソールの減りはありませんが、画像にてご確認くださいませ。

質問などありましたら、お気軽にコメントください。

※すり替え防止のため、返品・クレームはお受け出来ません。ご了承下さい。



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以下、引用になります。

1988年にリリースされたエアジョーダン3。Tinker Hatfieled(ティンカー・ハットフィールド)氏がデザインを手掛け、当時では画期的とされるシルエットに生まれ変わった一足だ。ヒール部分のビジブルエア、エレファント柄のパーツ、ジャンプマンロゴなど新規造形が踏襲されたモデルでもあり、前作とまた違ったテイストを確立させた。

今回リークされたカラーリングはOGカラーとされる"ファイアレッド"。2013年にも復刻を一度果たしているが、エレファントパターンは黒みが強く、ヒールのロゴがジャンプマンだったりと、カラーウェイのみが再現される形となっていた。今作はヒール部分をオリジナルと同じ「NIKE AIR」で統一、エレファントパターンも鮮明なものとなった。



メインカラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 28.5cm ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NikeAirJordan3

FireRedナイキジョーダン3

ファイヤーレッド