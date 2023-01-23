『NikeAirJordan3 FireRedナイキジョーダン3 ファイヤーレッド【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 06時 16分に出品され03月30日 06時 16分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在277件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|28.5cm
|ブランド:
|エアジョーダン
NIKE ブラック マノア レザーSE 27㎝
¥ 8580
アディダスオリジナルス ADIDAS サンバチーム SAMBA TEAM
¥ 9620
adidas YEEZY Slide Slate Grey
¥ 9594
【希少品】CONVERSEトレックウェーブ 黒 新品
¥ 11000
J・バルヴィン × エアジョーダン3 レトロ SP リオ
¥ 23138
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¥ 15600
NIKE AIR MAX
¥ 11375
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Chippewa チペワ ショートエンジニアブーツ 黒 レザー 26cm
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Nike Air Jordan 1 RETRO HIGH OG Gym Red
¥ 8268
美品 REGAL × BEDWIN ドレスシューズ ポストマン 革靴 25.0
¥ 9750
RECOUTURE×atmos×adidas Superstar 26.5
¥ 7800
HOKA ONE ONE Clifton 9 スニーカー グレー 27.5cm
¥ 9165
Dime × adidas Originals Busenitz Vulc 2
¥ 9984
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¥ 26620
落札価格12285円
277 入札履歴
終了
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