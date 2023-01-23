『【新品】アディダス スタンスミス リバティ スニーカー 花柄 刺繍 紺 24.5【2024年最新】 』はヤフオクでから04月26日 15時 12分に出品され04月26日 15時 12分に終了予定です。即決価格は11,882円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 adidas STAN SMITH LIBERTY LDN

アディダス スタンスミス リバティ JP9796

レディース スニーカー

ホワイト ネイビー フラワー 花柄 刺繍

国内正規品 新品未使用品です。



サイズ 24.5センチ





リバティとのクリエイティブなコラボレーションで誕生した、ファッション好きにおすすめのスニーカー。

アディダスを代表するフランチャイズモデルに、さりげないリバティプリント柄がどんなスタイルにもマッチする。







靴箱を梱包用ビニール袋に入れた簡易梱包で発送致します。





他にも出品しておりますので、よろしければご覧ください。



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#キッズスニーカー #ジュニアスニーカー 通学 #靴 カジュアル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 24.5cm ブランド: アディダスオリジナルス

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ 【新品】アディダス

スタンスミス

リバティ

スニーカー

花柄

刺繍

紺

24.5