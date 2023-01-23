『【新品】アディダス スタンスミス リバティ スニーカー 花柄 刺繍 紺 24.5【2024年最新】 』はヤフオクでから04月26日 15時 12分に出品され04月26日 15時 12分に終了予定です。即決価格は11,882円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|24.5cm
|ブランド:
|アディダスオリジナルス
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落札価格11882円
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終了
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