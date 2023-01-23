『美品BrooksBrothersダッフルコートM黒イングランド製ウール【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 00時 45分に出品され03月24日 00時 45分に終了予定です。即決価格は11,400円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブルックスブラザーズのウールコートになります。

ライナー&フードが取り外せる、全て揃ったコンプリートなコートです。

高品質なイングランド製になります。



シンプルなブルックスブラザーズのコートです。フードが取り外せますので、ビジネスにもカジュアルにも活躍してくれる一着ですね。外側ポケットも2つあり、機能性も兼ね備えています。



寒くなってきましたのでコートは必需品ですね。



【高品質な素材】

100%ウールの表地は、保温性に優れ、寒い季節に最適です。裏地にはビスコースとポリエステルが使用されており、快適な着心地を提供します。





【信頼のブランド】

Brooks Brothersは、1918年に設立された歴史あるブランドで、品質とスタイルに定評があります。このコートは、エレガントさと実用性を兼ね備えた一着です。



- ブランド: Brooks Brothers

- 素材: 表地: 100%ウール, 裏地: 50%ビスコース, 50%ポリエステル

- サイズ: M

- 色: ブラック&グレー

- デザイン: フード付きダッフルコート

- ポケット: 外側ポケット2つ

- スタイル: ロング丈



＊アウター左脇内側にほのかにホツレがございます。

(画像11枚目)

＊ライナー内側に若干の毛羽立ちがございます。

着用には影響ございません。



肩幅···54cm

身幅···61cm

袖丈···62cm

着丈...97cm



【注意】

＊出品物は新品・中古に限らず自宅保管している物になり一度人の手に渡った物になりますので説明画像を確認の上、ご理解ご納得いただいける方はご購入をお願いいたします。購入者都合による購入後のキャンセルはお断りいたします。

＊完璧な状態を求める方、神経質な方、クレームされがちな方、いたずら目的の方、マイルールをお持ちの方、購入後の支払い・受取連絡・評価がスムーズに出来ない方はお控えください。

＊非喫煙者です、動物は飼っておりません。

＊画像と説明が全てになります、ご了承の上、ご購入ください。素人検品のため見落としがありましたらご容赦ください。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ブルックスブラザーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品BrooksBrothersダッフルコートM黒イングランド製ウール