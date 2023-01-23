『LOEWE 001 WOMAN Eau de Toilette 50ml【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 10時 55分に出品され03月09日 10時 55分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在494件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品概要】

LOEWE001ウーマン オードゥ トワレ



数回使用しましたが、残量は9割以上あります。





- ブランド: LOEWE

- 商品名: 001

- タイプ: Eau de Toilette

- 容量: 50 ML

- 性別: 女性用

- パッケージ: 箱入り



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(女性用) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし