『GUCCI 【20/21AW（秋冬）】ハワイアンボーリングシャツ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 14時 25分に出品され03月14日 14時 25分に終了予定です。即決価格は21,120円に設定されています。現在868件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 断捨離にて、出品いたします。

即購入可です！



これからの時期に合う

GUCCI 20/21AWのハワイアンボーリングシャツです！

【鑑定済み】



サイズ...46

日本サイズでM〜L相当ですが、174センチ普通体型の自分がオーバーサイズで着用したく、購入しましたのでオーバーサイズで着用したい方や身長が高くガタイが良い方でも、ジャストサイズで着ることができるかと思います！



着用する機会がなかなかなく、着用回数は3回程の為、状態がかなり良いです！



管理状態...非喫煙 ペット飼育無し

※ただ個人管理になりますので、苦手な方はお避け下さい。



値下げ交渉ありですが、ブランド品になりますので常識の範囲でよろしくお願いいたします！



写真追加あれば、コメントお願いいたします！



柄···ハイビスカス/ボタニカル



カラー···グリーン



カラー···ブラック



カラー···レッド



素材···綿,レーヨン,ナイロン/ポリエステル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ GUCCI

【20/21AW（秋冬）】ハワイアンボーリングシャツ