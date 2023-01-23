『【新品未使用】AIMER ビーバーウール ノーカラーコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 10時 35分に出品され03月31日 10時 35分に終了予定です。即決価格は10,855円に設定されています。現在224件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用・タグ付きです。



Web完売商品。



女性らしいシルエットが目を引く、エメのノーカラーコートです。



ラムウールを使用しており、柔らかで暖かい1枚。



普段使いにはもちろん、ドレスとの相性も抜群のコートです♡



定価：41,800円

カラー：ベージュ

サイズ：L（身幅49cm 着丈115.5cm） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: エメ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【新品未使用】AIMER

ビーバーウール

ノーカラーコート