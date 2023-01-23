『RHC Ron Herman ロンハーマン スウェットハーフパンツ Ｌ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 06時 23分に出品され03月25日 06時 23分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 RHC ロンハーマン旧ロゴ

オリジナルショートパンツになります。



カラーはネイビーです。



状態

試着のみの未使用品になります。



サイズ Ｌ



ウエスト41cm 総丈44cm

平置き素人採寸となり多少前後の

ご理解お願い致します。



試着のみの未使用品で旧モデルはレア商品

だと思います！



送料がごさいますのでコンパクトに

折り畳んでの発送になります。



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お待ちしておりますm(_ _)m



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汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ロンハーマン

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ RHC

Ron

Herman

ロンハーマン スウェットハーフパンツ Ｌ