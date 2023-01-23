『アディダスオリジナルス ADIDAS サンバチーム SAMBA TEAM【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 16時 24分に出品され04月08日 16時 24分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#サンイルアイテムス



adidas Originals SAMBA TEAM Austin FC (HQ7035)



【ブランド】adidas/アディダス オリジナルス

【モデル】SAMBA TEAM/サンバ チーム

【カラー】Black Green/ブラック グリーン

【サイズ】JP28.5cm（US10.5）

【付属品】箱、タグ

【着用回数目安】5回

【状態】

ソールの減りも無く良い状態です。

目立つ傷や汚れは見受けられませんが、詳細については写真にてご確認ください。

着用後は除湿剤を入れてシューズケースにて保管しています。



"SAMBA"の源流"フットボール"を讃えたスペシャルコレクション！

シュータンには、選手を鼓舞しサポーターが忠誠を誓う各チームをエンブレムが鎮座。"SAMBA"誕生のルーツとなった"フットボール"への揺るぎないオマージュを感じさせる。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 28.5cm ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ アディダスオリジナルス

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