『アディダスオリジナルス ADIDAS サンバチーム SAMBA TEAM【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 16時 24分に出品され04月08日 16時 24分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|28.5cm
|ブランド:
|アディダス
Chippewa チペワ ショートエンジニアブーツ 黒 レザー 26cm
¥ 9750
値引き PUMA FAST-R NITRO ELITE 2 ランニングシューズ
¥ 13250
Mizuno Wave Prophecy Moc Suede Taupe
¥ 22000
zucca×CONVERSE コンバース ジャックパーセル コラボ スニーカー
¥ 9984
Nike Air Jordan 1 RETRO HIGH OG Gym Red
¥ 8268
美品 REGAL × BEDWIN ドレスシューズ ポストマン 革靴 25.0
¥ 9750
RECOUTURE×atmos×adidas Superstar 26.5
¥ 7800
HOKA ONE ONE Clifton 9 スニーカー グレー 27.5cm
¥ 9165
Dime × adidas Originals Busenitz Vulc 2
¥ 9984
【新品】OFF-WHITE オフホワイト ビンテージ レザー スニーカー 43
¥ 26620
アディダス クレイジー インフィニティ メンズ26.0cm 新品未使用箱有
¥ 8892
リプロダクションオブファウンド German Military Trainer
¥ 7020
美品 ナイキ エアマックス90 ゴアテックス 26cm
¥ 8580
【未使用】Paraboot パラブーツ シャンボード コードバン 9.5
¥ 43953
paraboot × norse projects別注 chamrousse
¥ 23010
【新品未使用】SANGACIO限定スニーカー にゅ～ず『OFF COAT』箱付き
¥ 11500
Nike Killshot 2 Premium Black
¥ 12025
NIKE ナイキ コービー4 プロトロ マンバティカ 27.5 cm
¥ 14000
落札価格9620円
579 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！