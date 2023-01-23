『THE NORTH FACE ビジネスバッグ 黒【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 23時 09分に出品され04月27日 23時 09分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

THE NORTH FACEは、アウトドア用品のリーダーとして知られています。このビジネスバッグは、耐久性と機能性を兼ね備えたデザインで、旅行やアウトドア活動に最適です。



【機能的なデザイン】

このバッグは、衣類をしっかりと収納できるスペースを提供し、持ち運びに便利なハンドルとリュックが付いています。ビジネスや旅行の際に必要なアイテムを整理しやすく、アクセスも簡単です。



【高品質な素材】

ナイロン素材を使用しており、耐水性と耐久性に優れています。長時間の使用にも耐えられるため、安心してご利用いただけます。



- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: 黒

- タイプ: ビジネスバッグ

- 素材: ナイロン

- サイズ: 約45cm x 30cm x 15cm



⚠️梱包については圧縮折り畳みいたしますので形崩れ等はご容赦下さい。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ THE

NORTH

FACE

ビジネスバッグ

黒