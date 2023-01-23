『JHdesign NASCAR ジャケット Tony the Tiger 5【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 08時 05分に出品され03月25日 08時 05分に終了予定です。即決価格は10,111円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 こちら某古着屋店で購入したものです。デザインがかなり個性的で下地が紫のテカテカと見えない部分が派手でお洒落です、若干コーデュロイのような肌触りで重みがあります。大体がナイロン素材ですがこれは違います。そしてケロッグのキャラクター自体かなりレアですがこの値段とします。



【素材】

高品質な素材で作られており、耐久性があり、日常使いにも適しています。内側は柔らかい素材で快適な着心地を提供します。



【デザイン】

前面には複数のロゴと刺繍が施されており、特にHendrick Motorsportsのロゴが目立ちます。背面にはTony the Tigerの大きなプリントがあり、個性的な印象を与えます。



- ブランド: JH Design

- 色: 青 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>バイク>>>バイクウェア・装備 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 2XL(3L)

カテゴリ 車・バイク・自転車

バイク

バイクウェア・装備 タグ JHdesign

NASCAR

ジャケット

Tony

the

Tiger

5