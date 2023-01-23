『新品未使用 Miss Dior Blooming Bouquet【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 09時 37分に出品され03月23日 09時 37分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用です。

いただきものですが同じものを持っている為出品します。



【製品概要】

Miss Dior Blooming Bouquetは、エレガントでフローラルな香りが特徴の女性用香水です。100mlの大容量で、日常使いにも特別な場面にも最適です。



【香りの特徴】

この香水は、フレッシュな花々の香りを基にしており、特に春にぴったりの軽やかさを持っています。優雅なボトルデザインも魅力的で、インテリアとしても映えます。



【使用シーン】

日常使いはもちろん、特別なイベントやデートにもおすすめです。香りが長持ちするため、一日中自信を持って過ごせます。



- ブランド: Miss Dior

- 製品名: Blooming Bouquet

- 容量: 100ml

- タイプ: オードトワレ



ご覧いただきありがとうございます。



人気シリーズ···ミス ディオール ブルーミング ブーケ



種類···オードトワレ



総容量···100〜199ml 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(女性用) 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: クリスチャンディオール