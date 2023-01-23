『アールデコ銘仙アンティーク着物【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 09時 07分に出品され04月15日 09時 07分に終了予定です。即決価格は7,625円に設定されています。現在337件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 丈153cm

袖49cm

裄63cm

前21.8cm

後28.6cm

正絹



しつけがついたデッドストックのお品です。

保管時の薄いアク汚れが所々出ています。

主に袖山等、袖廻りで裾廻りは、比較的綺麗です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ アールデコ銘仙アンティーク着物