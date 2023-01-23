『アールデコ銘仙アンティーク着物【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 09時 07分に出品され04月15日 09時 07分に終了予定です。即決価格は7,625円に設定されています。現在337件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|傷や汚れあり
着物と長襦袢セット 小柄な方
¥ 9126
SK-076 大島紬 広衿 袷 一元式 藍泥染 菱形 高級 逸品
¥ 9984
【美品✨】フォーマル 成人式 和装 着物 バッグ 岩佐謹製 西陣帯生地 日本製
¥ 9750
友禅 松竹梅 くすみブルー 付け下げ 着物 102a p
¥ 8502
WA・KKA ワッカ 半幅帯 菊尽くし 黒色
¥ 11500
未使用 作家もの 亀甲に花菱文様 染め全柄 九寸名古屋帯 落款あり
¥ 9984
帯揚げ 重衿 帯揚げ 半衿 人気バイカラー 流行りの黒 新品 0915⑦
¥ 9110
正絹西陣織名門渡文すくい織物更紗文様お太鼓柄手織袋帯
¥ 20750
【新品】お仕立て上がり 振袖用 クロコ風 型押し柄 袋帯 日本製 ブラック系 黒
¥ 9984
L寸、一越縮緬・無地着物、銀鼠・叩き、共八掛、落款有、ガード加工、正絹 Ｊ99
¥ 8775
アンティーク帯 鹿 花 塩瀬
¥ 9048
訪問着
¥ 12350
振袖フルセット7点セット 545G 絞り 白色 三越扱い
¥ 17100
更紗 洗い張り済み 3代目更勝
¥ 7800
美品 印傳屋謹製 バッグ 着物 和装 A-515
¥ 11350
皇室献上作家 藤井寛 末仕立て振り袖
¥ 76050
袋帯 美しいモダンな縦柄模様 ガード加工 灰色 O-1719
¥ 10764
kimonoarisa◆未使用同然◆素敵な大島紬◆広衿◆仕付◆裄63.5丈161
¥ 10132
落札価格7625円
337 入札履歴
終了
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