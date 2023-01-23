『44 DSQUARED2 SUPER TWINKY ペイント スタッズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 16時 49分に出品され03月20日 16時 49分に終了予定です。即決価格は22,792円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用タグ付き。

予備ボタンあり。

自宅保管の為シワがあります。



正規取扱店にて購入しました。



#ピー洋服店 ←他洋服も出品してます。



S74LB0994

S30708

スーパートゥインキー



定価¥121,000



サイズ44

ウエスト75

股上25.5

股下72

裾幅13



ペイント

ダメージ加工

スタッズ

レザーパッチ

ウォッシュ



#DSQUARED2 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ディースクエアード

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ 44

DSQUARED2





SUPER

TWINKY

ペイント スタッズ