『Nike Air Jordan 1 RETRO HIGH OG Gym Red【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 22時 09分に出品され04月15日 22時 09分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在126件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|27cm
|ブランド:
|エアジョーダン
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落札価格8268円
126 入札履歴
終了
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