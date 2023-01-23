『Nike Air Jordan 1 RETRO HIGH OG Gym Red【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 22時 09分に出品され04月15日 22時 09分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在126件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nike Air Jordan 1 Retro High "Black/White/Sail/Gym Red"



ナイキ エアジョーダン 1 レトロ ハイ オリジナル ブラック/ジムレッド



2019年6月30日にSneakersにて自身購入です。

購入証明ございます。



白紐ありました！



【ブランドとモデル】

NikeのAir Jordan 1は、スニーカー界のアイコンです。高いデザイン性と快適さを兼ね備えています。



【色と素材】

黒、白、赤のカラースキームが特徴で、レザー素材を使用しており、耐久性とスタイルを両立しています。



- ブランド: Nike

- モデル: Air Jordan 1 OG

-サイズ：27.0cm

- 色: 黒/白/赤

- 素材: レザー

- 状態: 若干の使用感あり



#NIKE

#エアジョーダン1

#AIRJORDAN1

#ジムレッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27cm ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Nike

Air

Jordan

1

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HIGH

OG

Gym

Red