『Google Pixel Buds Pro2【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 06時 50分に出品され04月04日 06時 50分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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綺麗です。



何卒宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: グーグル