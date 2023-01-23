『RECOUTURE×atmos×adidas Superstar 26.5【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 15時 11分に出品され04月07日 15時 11分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 adidas×atmos×recouture

アディダス×アトモス×リクチュール



モデル/シリーズ···SUPERSTAR



サイズ…26.5cm





今年の3月頃にスニーカーダンクで購入しました。

最近使用する機会が減ったため、出品することにしました。



靴紐が少し黒くなってしまってます。

中古品になりますので、写真をご確認して頂いてご購入お願いいたします。



普通のスーパースターとはデザインなど違くてとてもかっこいいので、差別化したい方にはとてもオススメです。



箱なしです。即購入可能です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ RECOUTURE×atmos×adidas

Superstar

26.5