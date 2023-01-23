『【未使用ほぼ新品に近い】HILTONセットアップスーツ★ネイビー紺色 ストライプ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 03時 20分に出品され04月13日 03時 20分に終了予定です。即決価格は9,230円に設定されています。現在24件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【未使用ほぼ新品に近い】HILTONセットアップスーツ★ネイビー紺色 ストライプ



ご覧いただき、ありがとうございます。

※ 一度人の手に渡ったものですので、色合いに拘りのある方、また細かいことが気になってしまう方/神経質な方、完璧/新品を求める方は、すみませんが購入をされないようお願いいたします。

許容できる方のみ、ご検討をお願い致します。



未使用ほぼ新品に近い非常に綺麗な状態だと思います。

GUABELLO

WOVEN IN ITALY

SUPER 130’s

wool 98%

ぜひこの機会にいかがでしょうか。



◆一般的にLサイズぐらいの目安だと思いますが、下記を参考に自己責任にてご判断くださいませ。



◆ジャケットサイズ表記:92-78-175 YA6

参考(実寸)

平置きにて

肩幅:約45cm

袖(肩〜袖):約61cm

身幅(脇~脇):約52cm

着丈:約74cm

※素人採寸ですので多少の誤差は容赦願います。



◆パンツサイズ表記:92-78-175(YA6 ウエスト80cm)

参考(実寸)

平置きにて

ウエスト:約41.5cm

股下:約75cm

裾幅:約20cm

※ 素人採寸ですので多少の誤差は容赦願います。



よくご検討の上、ご判断くださいませ。

ご理解頂ける方、よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>スーツ 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ヒルトン

カテゴリ ファッション

メンズ

スーツ タグ 【未使用ほぼ新品に近い】HILTONセットアップスーツ★ネイビー紺色

ストライプ