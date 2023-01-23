『美品 コーチ リュック ケンリー ビジネス A4 PC ダークブラウン レザー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 06時 22分に出品され03月24日 06時 22分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在528件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■アイテム

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■品 番：C5679



■色 ：ブラウン ブラック

ダークブラウン 濃い茶 ブラック 黒



■素 材：レザー PVC 革



■種 類：リュック リュックサック バックパック



■サイズ：縦35cm 横25cm 厚さ13cm

・メイン収納：1

・内ポケット：3

・外ポケット：1

ショルダー70（調節可能）



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



■購入先：ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品



■付属品：ありません 本体のみです。

写真に写ってる保存袋、カードは撮影用に

なりますので付属致しません。



■状態

タグは外してありませんが、未使用品を購入後

2回短時間使用しただけなのでショルダーにシワなどはありますが、目立った汚れやダメージなどはなく

未使用に近いです。

写真多めにアップしてますのでご確認後納得の上

ご購入お願い致します。



状態は、あくまでも素人検品になりますので

細かな汚れなど見落としがあるかもなので

完璧なお品をお探しの方や神経質な方や状態確認無しで評価を下げるような方は購入を控えて頂くようお願い致します。





■発送については、基本一番安い方法で発送します。圧縮して発送する場合もあります。

また、商品によってらくらくメルカリ便から

ゆうゆうメルカリ便に変更する場合がありますのでご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

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