『【新品未開封】moto g64y 5G スペースブラック128GB【年末の贈り物】』はヤフオクでから02月13日 15時 40分に出品され02月13日 15時 40分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>携帯電話本体
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|モトローラ
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落札価格10725円
433 入札履歴
終了
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