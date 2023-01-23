『【新品未開封】moto g64y 5G スペースブラック128GB【年末の贈り物】』はヤフオクでから02月13日 15時 40分に出品され02月13日 15時 40分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド: motorola

モデル名: moto g 64y 5G

型番: A401MO

色: スペースブラック

容量：128GB



2024年10月にワイモバイルで購入

SIMフリー

分割金なし 一括払いで購入



ACアダプター（Type-C）は別売りです



★箱から１度も出していません★

未開封につき動作確認はしていません。

初期不良等はキャリアへお問い合わせください。



※すり替え防止の為、どのような場合でも、返金、返品はお断りしております。



特徴···SIMフリー



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>携帯電話本体 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: モトローラ