『Echo Dot 第5世代 2個セット+マルチ取付ブラケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 04時 18分に出品され04月16日 04時 18分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在189件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ■Echo Dot (エコードット) 第5世代 - Alexa、センサー搭載、鮮やかなサウンド｜ ディープシーブルー 2個セット



■スマートスピーカーを天井や壁に取り付けるためのマルチブラケット付き

メルカリで購入（購入時2個7,500円）



●対応機種

Amazon Echo Dot 第5世代



●特長

・様々な取り付け方法に対応！

①ライティングレール取付

②壁や天井にビス固定

③壁掛け

④シーリングコンセント (オプション)



・ケーブルを内部に収納できるので、スタイリッシュに室内に設置できます。（ライティングレール時は電源アダプターも内部に収納）



・障害物の少ない天井に設置できるので、聞き取り性能の向上が期待できます。



・ライティングレールに2台設置すれば、臨場感のある音楽再生が可能です。2台の距離を離すことで、より効果が高まります。



●内容

・取付ブラケット

※ライティングレール取付時は、引っ掛けコンセントを別途ご準備ください。推奨品[ELPA製EW-LR01H/NH]

（#YELPAEWLR01H）



●注記

・壁面/天井固定用のビスは付属しません。

・スマートスピーカー本体、引っ掛けコンセントは商品に含まれません。

・箱は必要な場合のみお申し付け下さい。（原則含みません）



人気モデル...Echo 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>スピーカー・ウーファー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし