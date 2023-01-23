『【walenode / ウェルノード 】別注 カウチンニットブルゾン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 11時 23分に出品され03月25日 11時 23分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年頃にAP STUDIOで購入したブルゾンです。



●サイズ：フリー



●素材：ウール60%、アクリル30%、アルパカ10%



●状態：2～3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。



⚠️中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: エーピーストゥディオ

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レディース

ジャケット・アウター タグ 【walenode

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カウチンニットブルゾン