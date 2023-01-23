『CALEE ウォレットチェーン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 01時 08分に出品され03月31日 01時 08分に終了予定です。即決価格は10,205円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CALEEのウォレットチェーンです。



素人の自宅保管ですので神経質な方は購入をお控えください。

ノークレームノーリターンでお願いします。

売り切りたいのである程度の値下げ交渉も承ります。

即購入もOKです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: キャリー

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ CALEE

ウォレットチェーン