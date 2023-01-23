『NIKE×Bristol コラボマウンテンパーカー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 11時 22分に出品され03月08日 11時 22分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます(^-^)

NIKE×Bristol のコラボマウンテンパーカーです♪



主人のです(^_^;)



サイズ L

平置き

身幅 61センチ

肩～袖丈 84センチ

着丈 70センチ(前)

77センチ(後ろ)

素材 ナイロン 65%

ポリエステル35%



胸元のBristol がストーンでロゴになっていて回りもストーンでキラキラです♪

襟にフードがしまえるようになっています(5.6.7枚目)

袖口のマジックにロゴが入っています(9枚目)

右袖口のロゴは崩れています(13枚目)

後ろ裾がラウンドしています(1枚目)

12枚目のようなグレー生地です



古着になりますのでご理解致します方のご購入よろしくお願いします(^-^)

他にも出品していますのでよかったら見てみて下さいね(^_^;) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エフシーレアルブリストル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NIKE×Bristol

コラボマウンテンパーカー