『振袖フルセット7点セット 545G 絞り 白色 三越扱い【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 07時 39分に出品され03月13日 07時 39分に終了予定です。即決価格は17,100円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
K0483 未使用品 逸品 上品 金彩 金駒刺繍 くすみピンク 正絹 訪問着
¥ 12402
Club藤★名古屋帯 唐織 九寸名古屋帯 お茶席着物 御仕立上り (3336)
¥ 10140
振-22 振袖7点フルセット 成人式 個性的な赤×紺 可愛い！ レトロポップ
¥ 20700
なお♪様専用 振袖フルセット 正絹 紫 パープル 金彩 駒刺繍 暈し染め 古典
¥ 10764
しつけ付 水玉ドット 真綿結城紬 正絹着物 トールサイズ
¥ 19890
【h.NAOTO エイチナオト】帯リバーシブル 蝶々柄ミニ浴衣
¥ 14950
化繊 洗えるお着物 色無地 袷 一つ紋
¥ 7332
洒落袋帯
¥ 7800
訪問着フルセット 着物 正絹 シルバー 金彩加工 鳳凰 花 Ｆ7
¥ 10040
小紋 蔦柄 ダークブラウン トールサイズ
¥ 7800
手組み 横縞 縦縞 寒色カラー 袋帯 着物 102a p
¥ 9295
新品未仕立て 西陣織八寸名古屋帯 ②
¥ 11500
銀座 ちた和 帯 向かい鳳凰 桐 橙色 袋帯 金通し 六通 縁起物
¥ 12250
和装 草履バッグセット 帯地 菱 白×金 3枚芯 フリーサイズ k19-1
¥ 10920
訪問着と帯、肌襦袢セット 薄紫 七五三 お宮参り
¥ 9750
草履バッグセット エナメル シンプル 振袖 成人式 wzouribag18-1
¥ 9984
【美品 正絹お振袖 化繊袋帯 2点セット M～Lサイズ】
¥ 13000
【未使用】正絹 身丈162cm 裄丈64cm裄丈 65.5
¥ 24200
落札価格17100円
520 入札履歴
終了
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