『振袖フルセット7点セット 545G 絞り 白色 三越扱い【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 07時 39分に出品され03月13日 07時 39分に終了予定です。即決価格は17,100円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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※薄いアクがある為お安く出品してます。



振袖7点フルセット

セット内容

振袖(正絹)

長襦袢(正絹)

袋帯(正絹) 帯揚げ(正絹) 帯締め(正絹)

重ね衿(正絹)

半衿（化繊)



◯振袖正絹 三越扱い

あまり目立ちませんが衿と前見頃下前に薄くアク汚れがあります。画像18.19.20

他は特に目立つ傷や汚れはありません。



サイズ

身丈 159cm

裄丈 64cm

袖丈 108cm

前幅

後幅



◯袋帯 正絹

しめてありますの折れ線、スレはあります。

目立つ傷や汚れはありません。



○ 目立つ汚れキズなどは記載いたしますが細かいものまでは記載してしておりません。



○ 素人検品の為サイズ誤差、汚れ、シミ、くすみ等など必ず見落としはあると思いますのでお安くしています。目立たない小さな薄シミなどはあるものと思ってのご購入をお願いいたします。



○ ★箪笥に畳んでしまっていたものです。畳シワございましたらアイロンプレスしてからご着用をお願いいたします。



◯気になる事がございましたら、評価前にご連絡を下さい、評価後になりますと対応できませんのでよろしくお願いいたします。



あくまでも中古ですので細かい見落としはご容赦くださいませ。



※プロフィール必読後、ご購入お願いいたします

m(_ _)m6.11.11



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 振袖フルセット7点セット 545G

絞り 白色 三越扱い