『90s RALPH LAUREN ラルフローレン スウィングトップ フェード【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月24日 00時 57分に出品され04月24日 00時 57分に終了予定です。即決価格は7,336円に設定されています。現在811件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▪︎ Item

1990’s

“RALPH LAUREN”

SWING TOP





▪︎ Color：ネイビー

▪︎ Country：タイ

▪︎ Size：M



実寸：着丈67cm（背面襟付け根より）

身幅65cm（脇下）

肩幅56cm

袖丈63cm（肩付け根より）

（※素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。）







▪︎ Detaile

アメリカを代表するトラディショナルブランド「RALPH LAUREN」

ブランドのアイコンアイテムでもあるスウィングトップ

こちらは90sの貴重な1枚

裏地にはタータンチェックが使われており、脱いだ際も様になります。

最大の特徴でもあるフェード！

全体的にフェードしており、ネイビーがナス紺になっており雰囲気は抜群です！

インナーにパーカーなど入れてもかっこいいと思います！

古着ならではの最高の1着

着用してさらに経年変化を楽しんで頂きたい1枚です！

メンズはもちろんレディースにもおすすめです！



※サイズ感が大きいのでLサイズで出品しております

実数値でご確認下さい。















▪︎ Condition

こちらは全体的にフェードしております

裾、袖口に破れがあります（写真13.14）

着用時は見えないので気にならないと思います

神経質な方のご購入はお控え下さい。















▪︎ 注意事項

モニタにより写真と現物の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。

あくまでも古着となります、USEDやVINTAGEにご理解頂ける方のご検討、ご購入をお願い致します。



他にも出品しておりますので是非ご覧になって下さい

#AEAH













vintage ヴィンテージ ビンテージ 古着 used old

70s 80s 90s 00s patagonia パタゴニア

columbia コロンビア

l.l.bean llbeanエルエルビーン

jcrew ジェークルー

eddiebauer エディーバウアー

oldgapオールドギャップ

landsend ランズエンド

woolrich ウールリッチ

Ralph Lauren ラルフローレン

Orvis オービス

creek SIESTA シエスタ USA製 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

RALPH

LAUREN

ラルフローレン

スウィングトップ

フェード