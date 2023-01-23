『新品 未開封 シャープ 加湿空気清浄機 KI-RS40 ホワイト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 19時 44分に出品され03月31日 19時 44分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在330件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 未開封



プラズマクラスター2500 加湿空気清浄機 KI-RS40 ホワイト

ブランド：SHARP プラズマクラスター

最大適用畳数：10畳

空気清浄機機能：加湿 脱臭 イオン機能

センサー：湿度センサー 温度センサー ニオイセンサー ホコリセンサー

消費電力（W）：33.0 W

最大騒音値(db)：48.0 db

集じん方式：ファン式

幅(mm)：280.0 mm

奥行き(mm)：260.0 mm

高さ(mm)：622.0 mm

コード長さ（m）：1.8 m

重量(kg)：6.7 kg

色：ホワイト系



送料込みですので値下げ交渉はご遠慮ください。

領収書はお付けできませんので、保証を気にされる方は、購入をお控えください。



外箱に伝票を貼って発送します。

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送料込みですので値下げ交渉はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用