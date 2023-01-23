『きみゆめ めろぱか めろんぱーかー のっき アクリルキーホルダー アクキー【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 06時 32分に出品され03月10日 06時 32分に終了予定です。即決価格は14,444円に設定されています。現在443件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 グッズ整理のため出品します。



きみゆめ時代のものからめろぱか文化祭の頃までのアクリルキーホルダーの12個セットになります。

(同じセットが販売されていますが、各種2個ずつ出品のため間違いありません)



購入してから暗所にて保存しておりました。

素人管理ですので気になる方は御遠慮ください。

また、1部購入時の袋がありませんのでご了承ください。



他のグッズとまとめて購入してくださる方はお値引きしますので、コメントにてお願いします。



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きみゆめ

めろんぱーかー

めろぱか

のっき 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 未使用に近い