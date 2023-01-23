『【美品】ガリャルダガランテ フーディコーディガン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 17時 35分に出品され03月11日 17時 35分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このベージュのロングコートは、シンプルでありながら洗練された印象を与えます。ベルト付きのデザインは、ウエストを引き締め、スタイルを引き立てます。



【多用途なアイテム】

カジュアルな日常使いから、特別なイベントまで幅広く活躍します。シンプルなTシャツやパンツとの組み合わせで、エレガントなコーディネートが完成します。



【快適な着心地】

長袖のデザインは、季節を問わず快適に着用でき、温かさを保ちながらも動きやすさを提供します。



- 色: ベージュ

- スタイル: コーディガン

- デザイン: ベルト付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ガリャルダガランテ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】ガリャルダガランテ フーディコーディガン