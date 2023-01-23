『美品✨ PRADA ポーチ ナイロン 三角プレート 巾着 金具 レッド【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 15時 26分に出品され03月09日 15時 26分に終了予定です。即決価格は9,815円に設定されています。現在502件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム



PRADA プラダ 巾着 ミニ ポーチ バッグ

小物入れ 化粧ポーチ

テスートナイロン 三角ロゴ 三角プレート ロゴ 刻印 シルバー金具 赤 レッド

レディース メンズ ユニセックス

イタリア製



○サイズ



縦 約22cm

横 約15cm

マチ 約10cm



多少の誤差はご了承ください。



○状態

目立った傷や汚れはなく綺麗な状態です



○カラー



レッド



○購入先 ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店(AACD)



○配送 簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



※あくまでもused品になります。小さな傷やスレなどあります。ご了承下さい。



※写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合が御座います。ご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品✨

PRADA

ポーチ

ナイロン

三角プレート

巾着

金具

レッド