『A4サイズ対応 トートバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 17時 11分に出品され03月03日 17時 11分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在961件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...グレー

素材...キャンバス/コットン

特徴...マチあり

特徴...マチあり, 横長



タテ40cm

ヨコ29cm

マチ8cm



ポケット外側6個

内側2個



グレーの細かいチェック格子生地のトートバッグです

A4サイズ入ります

裏表無く、両面に3個ずつポケットがあります

メンズ、レディースどちらでもお使いになれると思います

大事に使用していたので角のスレもありません

まだまだ十分お使いいただけると思います



気に入っていたのですが、使用する機会もないので出品します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ A4サイズ対応

トートバッグ