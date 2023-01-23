『Fender Mustang エレキギター 日本製 Q032435【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 02時 20分に出品され03月05日 02時 20分に終了予定です。即決価格は22,000円に設定されています。現在871件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Fender JAPANのMustangです。

1995年くらいに購入しました。



実家の物置にずっと置いてあり、

正直、状態は良くありません。



リアのボリュームコントロールのノブが、

少し壊れている様子です。



動作確認はしておりません。



恐らく、知識のある方であれば修理のうえで使用可能な範囲かとは思いますが、保証はできかねますので、

ご確認・ご納得のうえでお買い求めください。



ご質問や値段交渉にはお応えいたしますので、

お気軽にご連絡ください。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター 商品の状態: 全体的に状態が悪い ブランド: フェンダージャパン