『エルメスHERMES✨ポーチ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 01時 16分に出品され03月13日 01時 16分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✨鑑定済み✨



ボリード M M

キャンバス



サイズ



横 約 25cm

縦 約 18cm

マチ 約 9cm

うっすらターコイズ系ブルーの

洗練されたHERMESの

ポーチは如何でしょうか？

内外共に美品だと思います✨



内側にポケットが一つ



ファスナーは開閉もスムーズです✨



＊ うすシミ部分を最後の画像2枚アップしてありますのでご覧になってください( ◠‿◠ )



長期家庭保管品ビンテージ品にご理解頂ける方何卒よろしくお願い致します✨ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エルメスHERMES✨ポーチ