『ケイトスペード マーティ ラージ ショルダーバック シボ革 巾着 バケツ型 茶【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 07時 39分に出品され03月31日 07時 39分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在570件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＊即購入ok！

＊交渉中でも購入者様が優先とさせて頂きます。



◆アイテム内容◆

ショルダーバッグ ハンドバッグ 2way

ゴールド金具 ロゴ 巾着 レザー

マーティ ラージ バケット バケツ型

クロス掛け 斜め掛け 肩掛け

通勤 通学 500mlペットボトル収納可能



【ブランド】

kate spade new york

ケイトスペードニューヨーク



【商品】

ショルダーバッグ



【サイズ】

タテ 約21cm

ヨコ 約21cm

マチ 約15cm

持ち手高さ 約30cm(ハンドバッグ時)

ショルダー 約62〜105cm(調整可能)

※素人が測った寸法ですので、誤差に関しては

ご容赦下さい。



【仕様】

内側ポケット1箇所



【状態】

特に目立った傷や汚れは有りませんが

使用に伴う若干の薄汚れ擦れ使用感等ございます。

まだまだ使用頂けます。



※状態の判断に関しては画像にてご確認下さい。

画像をご確認頂いた上で、ご不明な点は

遠慮なくご質問ください。



【カラー】

ブラウン 茶



【素材】

レザー



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【購入元】

◆ ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。



【発送】

※簡易包装にて発送致しましす。

※小さく梱包させて頂きます。ご容赦下さい。



【注意】

※中古ですので、画像を確認の上、商品状態に

納得頂ける方、ご理解頂ける方のみ

宜しくお願いします。



※基本、返品対応はしていませんので

ご了承の上、ご購入を宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ケイトスペードニューヨーク

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ケイトスペード

マーティ

ラージ

ショルダーバック

シボ革 巾着 バケツ型 茶