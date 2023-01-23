『専用THE ROW Orson コットン製 デニム ジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 09時 54分に出品され03月24日 09時 54分に終了予定です。即決価格は45,000円に設定されています。現在546件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE ROW

Orson コットン製 ジャケット

¥149,000購入



タグ付きの100%本物ですので

ご安心ください。



購入後に3回着用です。

はじめからの風合いです。



襟の大きさや袖の長さ、

着丈と身幅のバランス、

シルエットがさすがTHE ROWという

デザインです。



ブラッシュドピマコットンツイル製のクラシックなデニムジャケット。フロントに2パッチポケット、フロントにボタンプラケット。



コットン 100%

日本製

製品：546W2470

サイズ M



デニムカラー···ブラック





肩幅59cm

袖丈62.5cm

身幅62cm

着丈（襟下から）62.5cm



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザロウ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 専用THE

ROW

Orson

コットン製

デニム

ジャケット