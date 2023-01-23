『売り切り値下げ！PYRENEX ダウン ライトダウン ピレネックス【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 22時 20分に出品され03月21日 22時 20分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

PYRENEXは高品質なダウン製品で知られ、厳しい環境でも暖かさを提供します。



【デザイン】

シンプルでスタイリッシュなダウンジャケットは、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



【機能性】

軽量でありながら保温性に優れ、動きやすさも兼ね備えています。



- ブランド: PYRENEX ピレネックス

- 素材: ダウン

-カラー: DEEP INK

-モデル: BRUCE SC

-サイズ: M



着丈 約68

袖丈 約65

身幅 約50



収納袋付いてます。



袖口に多少の毛玉があります。

破れ等は見受けられません。

古着になりますのでご理解のある方宜しくお願い致します。



ダウン、ライトダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 売り切り値下げ！PYRENEX

ダウン ライトダウン ピレネックス