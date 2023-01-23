『★良音! はんだ盛り基板★ 銀ネジ 希少 美品 1979年 BOSS NF-1【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月09日 02時 07分に出品され05月09日 02時 07分に終了予定です。即決価格は10,010円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★良音! はんだ盛り基板★ 銀ネジ 希少 美品 BOSS NF-1 ノイズゲートNoise Gate シリアルナンバー 8600 初年度 1979年9月製 日本製 MADE IN JAPAN ビンテージ☆



こちらは、はんだ盛り基板・銀ネジ・全角ハイフン・黒スイッチ・踏んでいる間のみランプが点灯・紙製絶縁シート・裏蓋ネジにワッシャー有り(1つはギザギザの

もの)と希少な初期仕様のビンテージ、シリアルナンバー8600 1979年9月 日本製 BOSS NF-1 になります。



一部目立たない場所に塗装欠けやスレ傷はありますが、ほぼ未使用で銀ネジやジャックナットもピカピカと、初年度のNF-1では希少な美品ですのでコレクションにも最適です。



ACAアダプター、電池共に動作確認済みです。ノブはしっかりとしたトルクがありガリもなく好調です。 ペダル・ガイド・ブッシュは新品交換済みですので、すぐにご使用できます。



コントロールはシンプルで、SENSツマミはノイズが大きいほど左側に、DECAYツマミは音の減衰部分が不自然にならないよう調整します。音痩せも少なく無音時のノイズに特に効果のあるノイズゲートです。



BOSSコンパクトエフェクターとしてはかなり初期の2ノブのモデルで、OD-1から数えて8機種目になります。良音のためコレクションに人気のはんだ盛り基板、貴重な美品ですのでお早めにどうぞよろしくお願いいたします。



送料無料、発送はゆうパケットプラスにて。貴重なエフェクターですので梱包はプチプチを使用し最大限丁寧に行いますので、是非ともよろしくお願いいたします。





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gibson

Marshall

はんだ盛り基盤 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ボス