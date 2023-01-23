『道行コート 被布衿 椿 ショール付き【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 16時 39分に出品され03月30日 16時 39分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
洒落袋帯
¥ 7800
訪問着フルセット 着物 正絹 シルバー 金彩加工 鳳凰 花 Ｆ7
¥ 10040
小紋 蔦柄 ダークブラウン トールサイズ
¥ 7800
手組み 横縞 縦縞 寒色カラー 袋帯 着物 102a p
¥ 9295
新品未仕立て 西陣織八寸名古屋帯 ②
¥ 11500
銀座 ちた和 帯 向かい鳳凰 桐 橙色 袋帯 金通し 六通 縁起物
¥ 12250
和装 草履バッグセット 帯地 菱 白×金 3枚芯 フリーサイズ k19-1
¥ 10920
訪問着と帯、肌襦袢セット 薄紫 七五三 お宮参り
¥ 9750
草履バッグセット エナメル シンプル 振袖 成人式 wzouribag18-1
¥ 9984
【美品 正絹お振袖 化繊袋帯 2点セット M～Lサイズ】
¥ 13000
【未使用】正絹 身丈162cm 裄丈64cm裄丈 65.5
¥ 24200
裄67センチ程薄紫絽付下げ
¥ 13400
色無地＊袷着物 背紋有 一つ紋 からし色 正絹 お茶会やお花に＊9IC8
¥ 8892
tantan プロフ必読様専用 AO-1570 名古屋帯 藍型 型染 風合い良い
¥ 8580
【値下げ】新品未使用 阿波正藍しじら織 お仕立て上がり 着物 単衣 Lサイズ
¥ 10075
【着物と帯 時流】F24523◇正絹 袋帯◇ふくれ織 辻ヶ花 六通
¥ 9048
【袋帯】 和装 着物 帯 鳥 草花 模様 花菱 唐草 紋様 金属糸
¥ 7706
着物
¥ 3900000
落札価格9282円
576 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！