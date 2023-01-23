『道行コート 被布衿 椿 ショール付き【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 16時 39分に出品され03月30日 16時 39分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポリエステル 被布衿道行コートです。



濃い鼠色に飛び柄で表した可愛らしい椿と被布衿が素敵な道行コートです。ショール付きで重宝します。



※裏地に薄汚れがあります(画像19)表地は大丈夫です。気になる方は御遠慮願います。

※色目は画像1.2番目が近いです。



【道行】

裄68cm(縫込み：肩3.5cm・袖1.5cm）

袖丈48cm(縫込み：4cm）

身丈肩から 95cm

前巾 22cm

後巾 30.5cm



【ショール】

巾34cm

長さ174cm



#たんぽぽ道行道中着コート



素材…ポリエステル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 道行コート

被布衿

椿

ショール付き