『【90S】ラムレザー 羊革 スエード ロングコート パッチワーク ブラウン 茶色【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 01時 09分に出品され03月11日 01時 09分に終了予定です。即決価格は9,032円に設定されています。現在888件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○アイテム

ロングコート ロング丈

ブルゾン アウター ジャケット

リアルレザー 本革 ラムレザー

シープスキン 羊革 スウェード

フーデッドコート フード ツギハギ

パッチワーク 切り替え ドッキング

総柄 幾何学模様



○サイズ（cm）

フリーサイズ

着丈88

袖丈49

肩幅60

身幅63



※平置き実寸ですが多少の誤差はご了承ください。

※着画はお断りいたします。

※サイズ表記は全てメンズサイズとして記載しております。



○状態

ヴィンテージ品のため多少使用感がありますが

まだまだご着用可能です。



※あくまで古着なのでご理解したうえで

ご購入ご検討ください。



○カラー

ブラウン 茶色 ブラック 黒 イエロー 黄色

レッド 赤 マルチカラー



✨当店で扱っている商品について✨

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S090410130671



サイズ...FREE SIZE

カラー...ブラウン

レザー素材...羊革(シープスキン/ラムスキン) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【90S】ラムレザー

羊革

スエード

ロングコート

パッチワーク

ブラウン

茶色