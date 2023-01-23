『Barbour × Steven Alan / トランスポート ジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 10時 35分に出品され03月24日 10時 35分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在663件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 状態

購入後10回くらい着用しました。特に汚れは無く状態は良いです。モデルの買い替えの為出品します。

ノンオイルで気軽にシャツのように羽織れる素材です。オーバーサイズで今のスタイルに合わせやすいモデルです。

※多少値下げ応じますのでお早めにお声掛け下さい。



カラー グリーン

柄・デザイン 無地

素材 コットン

ジップ・ボタン ジップアップ

フード フードなし

季節感 春、夏、秋、冬



サイズ 42（L〜XLくらいの大きさあります）

ラグラン計測

着丈：約70ｃｍ

ゆき丈：約78ｃｍ

身幅：約66ｃｍ

裾幅：約70ｃｍ



素材 綿 100％

コーデュロイ部分／綿100%



定価 40,700円



商品説明

■Steven Alan SPECIAL ITEM■1990年代頃に販売されていた短丈のジャケットである「Transport Jacket」をベースに表地をクラシックな綿素材でスペシャルオーダー。 ゆったりとしたサイズ感ながら着丈はすっきりとしたショート丈でバランスを整えています。 裏地は背抜きのバギーライニングで軽やかな仕上がり。 春らしいカラーがコーディネートに映えるアイテムです。 ＜Barbour(バブアー)＞ 英国上流階級のアウトドア・ライフスタイルを体現するブランドである＜Barbour＞は、 1894年、ジョン・バブアーによりイングランド北東部のサウスシールズで創業。 北海の不順な天候の元で働く水夫や漁師、港湾労働者のために、 オイルドクロスを提供したのが始まりでした。その革新的なオイルドクロス製のジャケットは、瞬く間に名声を広めていきました。 近年ではトラディショナルな意匠と普遍性でファッションシーンにとっても欠かせないアイテムとなっています。



柄・デザイン···無地



季節感···春、秋



カラー···ベージュ

季節感···春、秋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バブアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Barbour

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