『AirPods MAX【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 10時 55分に出品され04月28日 10時 55分に終了予定です。即決価格は19,360円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AirPods MAX本体＋箱付き付属品付きです。

イヤーパッドが少し汚れているのでしっかり洗って、消毒してから発送いたします。

イヤーの方に少し傷があります。詳細は最後の写真に載っています。ほとんどないので気にするほどではないです。

また、箱に少し凹みなどがあります。多少なので気にしない程度でした。

使用したのは３回ほどで、使用時間は15時間程度です。

ほぼ新品です 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル