『【美品】ユニクロ UNIQLO +J ジルサンダー ハイブリッドダウン XL【お歳暮】』はヤフオクでから05月09日 00時 15分に出品され05月09日 00時 15分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在464件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【アイテム】

ユニクロ UNIQLO +J

ジルサンダー プラスジェイ コラボ

ハイブリッドダウン ジャケット

スタンドカラー フレア袖

希少 大きいサイズ





【カラー】

ボルドー ワインレッド

パープル





【状態】

目立った傷汚れ無くまだまだご着用いただけるお品です。





【サイズ】 XL

身幅 : 約62cm

着丈 : 約70cm

裄丈 : 約68cm



※平置き採寸のため、多少の誤差はご了承下さい。





【素材】

表地 : ポリエステル100％

裏地 : ナイロン 100%

中綿 : ダウン 90%

フェザー10%





【配送】

匿名配送にて1〜2日以内に発送いたします。

都合により遅れる場合がございますので、ご了承下さい。



コンパクトに畳んで梱包いたしますので、畳ジワ等ご了承ください。





【購入元】

ブランド品を扱っている大手リサイクルショップ

※日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

取り扱っている商品の全ては専門の鑑定士による真贋を済ませている正規品になりますので、ご安心くださいませ。





ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください♡ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】ユニクロ

UNIQLO

+J

ジルサンダー

ハイブリッドダウン

XL