『ナイキジョーダンパリサンジェルマンジャケット スタジャン XS ナイキ ブルゾン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 06時 43分に出品され03月18日 06時 43分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #YMsStore_古着

↑在庫数800以上

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☑︎ 〜1000円 フォローで100円引き

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【商品について】



ナイキジョーダンパリサンジェルマンジャケット スタジャン



非常にお洒落な1着です



ストリートファッションが好きな方はぜひ



ブラック



ナイロン 100%









【サイズ】



サイズ XS



肩幅 40



身幅 55



着丈 60



※サイズ感に関しての質問はお答え出来かねます。

お手持ちの服でサイズ感をご確認下さい





【状態】



目立つ汚れ等無し



神経質な方や古着に理解がない方はご遠慮下さい



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#YMsStore_古着

↑在庫数800以上

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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ナイキジョーダンパリサンジェルマンジャケット スタジャン XS

ナイキ ブルゾン