『SAPEur ボックスロゴ ブラック パーカー Lサイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 03時 31分に出品され03月09日 03時 31分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

シンプルでスタイリッシュな黒のパーカー。フード付きで、カジュアルなスタイルにぴったりです。



【素材と快適さ】

柔らかい素材で、着心地が良く、普段使いに最適です。フロントポケットがあり、実用性も兼ね備えています。



【サイズとフィット】

LARGEサイズで、ゆったりとしたフィット感。様々な体型の方に対応可能です。



- 色: 黒

- サイズ: LARGE

- ブランド: SAPEur

- 刺繍: SAPEurのロゴ刺繍

- フード: フード付き

- ポケット: フロントポケット付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ SAPEur

ボックスロゴ ブラック パーカー

Lサイズ